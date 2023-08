Dorival diz que São Paulo vai fazer ‘jogo da vida’ na Copa do Brasil

O São Paulo se prepara para realizar o principal jogo da temporada até aqui. O Tricolor Paulista encara o Corinthians, nesta quarta-feira (16), no Morumbi, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Como perdeu o jogo de ida por 2 a 1, na Neo Química Arena e precisará vencer por dois gols de diferença para avançar direto para a final.

E o clima no Morumbi para este embate é de total foco. Após o empate com o Flamengo, no domingo (13), pelo Brasileirão, o técnico Dorival Júnior disse que o clássico será o jogo da vida para os seus jogadores.

“O São Paulo sabe que é uma partida difícil, vamos jogar nossa vida nessa partida e a entrega tem que ser como é em todos os jogos. O São Paulo é alma com organização, e espero que se repita nos jogos seguintes. Serão jogos importantes para nós, para a história do clube, para a importância que o torcedor dá. Temos que dar nossa vida em campo para que isso se materialize”, disse Dorival, que prosseguiu.

“Eu chamo aqui o torcedor para que compareça, que vá ao estádio. Serão fundamentais para mudar esse resultado que tivemos na Neo Química. Acho que só com o apoio maciço do torcedor para que possamos superar um adversário tão difícil”, completou o treinador.

Não é só Dorival que sabe da importância do clássico

Contudo, não é só o técnico que sabe da importância do jogo. O meio-campista James Rodriguez chegou recentemente ao Morumbi e sabe o que significa avançar para a final da Copa do Brasil para o São Paulo.

“Fisicamente estou bem, lógico que o time fez um jogo muito bom, merecia a vitória, mas acontece. Agora é cabeça alta, porque quarta tem um jogo muito importante”, disse o colombiano, após o empate contra o Flamengo.

