Santos encaminha a contratação de volante venezuelano

O Santos está muito perto de anunciar mais um reforço para a temporada. Trata-se do volante Tomás Rincón, venezuelano de 35 anos. O jogador está livre no mercado após deixar a Sampdoria, da Itália, e chegaria na Vila Belmiro sem custos. O jogador atuou por nove anos na Itália, onde atuou também por Genoa, Juventus e Torino.

Experiente, Tomás Rincón é um volante marcador, que costuma atuar à frente da zaga. São características parecidas com a de Rodrigo Fernández, titular do Santos nos últimos anos. Aliás, na última temporada, o jogador atuou por 37 partidas pela Sampdoria.

A comissão técnica de Diego Aguirre aprovou o nome do venezuelano. Assim, o volante deve assinar um contrato com o Santos até o final de 2024. Ele deve chegar ao Brasil nesta terça-feira (15) para acertar os últimos detalhes e passar por exames.

Rincón passou pelo Zamora e pelo Deportivo Táchira na Venezuela e, em 2009, acabou negociado com o Hamburgo, da Alemanha. Em 2014 foi para o Genoa, da Itália, e defendeu também a Juventus, o Torino e a Sampdoria. Convocado para a Seleção da Venezuela desde 2008, tem mais de 120 partidas com a camisa Vinotinto.

Aliás, o Santos procurava um volante de marcação para disputar a posição com Rodrigo Fernández, único jogador do atual elenco com essa característica. Por fim, o Peixe pode inscrever novos jogadores no Campeonato Brasileiro até o dia 15 de setembro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.