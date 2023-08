Racing tem desfalque importante para duelo de ida da Libertadores

Depois de uma grande classificação para as quartas de final da Libertadores frente ao Atlético Nacional, o Racing pode ter de lidar com uma considerável baixa para o primeiro duelo frente o Boca Juniors, no próximo dia 23 de agosto. Isso porque o quadro clínico do atacante colombiano Roger Martínez não desperta otimismo pelos lados do Departamento Médico da Academia após os primeiros exames mais detalhados.

As avaliações seguirão em curso ao longo dos próximos dias, mas a primeira impressão é de que as dores musculares sentidas pelo jogador, no último embate da Libertadores, se tratam de uma distensão muscular. Algo que, pelo tempo de recuperação necessário, inviabilizaria sua participação no compromisso que ocorrerá em La Bombonera, às 21h30 (de Brasília).

Tamanha é a convicção da impossibilidade de Roger atuar no duelo de ida que um planejamento voltado a sua recuperação já pensando no confronto de volta (dia 30 de agosto, em Avellaneda) está sendo estruturado.

Vale ressaltar que o autor do gol que abriu o caminho para o 3 a 0 da última quinta-feira (10) precisou ser substituído aos 23 minutos do segundo tempo (Maxi Romero entrou em seu lugar) justamente por conta das dores musculares que renderão o monitoramento do DM do Racing.

