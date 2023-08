Mbappé cogita abrir mão de bônus milionário para sair do PSG

Mbappé, enfim, retornou aos treinamentos do PSG. A relação entre as partes, portanto, evoluiu consideravelmente nos últimos dias. O atacante, contudo, segue pensando em sair do clube. O craque, inclusive, estuda abrir mão de um bônus milionário. A informação é do “L’Équipe”.

O valor do bônus, por sinal, é de cerca de 150 milhões de euros (cerca de R$ 800 milhões). O pagamento é conhecido como uma prova de lealdade nos contratos dos clubes europeus. Assim, os atletas são pagos de acordo com cada temporada disputada.

Manchester City incrementa proposta para ter Lucas Paquetá

Futuro de Mbappé

O astro, aliás, cogita abdicar do bônus mesmo se sair depois do término do contrato. O PSG, assim, economizaria um valor considerável na temporada. A expectativa do clube, afinal, é receber valores altos pela saída do camisa 10.

O contrato de Mbappé, por sinal, se encerra em junho de 2024. O PSG, no entanto, estuda uma forma de renovar este vínculo. O atacante, por outro lado, busca uma saída amigável. O futuro do francês, portanto, deve se prolongar pelos próximos meses.

Enfim, Mbappé retornou aos treinamentos no último domingo (13). O atacante, afinal, vinha sendo afastado das últimas atividades. O camisa 10, inclusive, não esteve em campo na estreia do PSG no Campeonato Francês no último sábado (12).

As partes, contudo, estão conseguindo se resolver aos poucos. O PSG, inclusive, emitiu uma nota informando que ocorreram “conversas positivas” nos últimos dias. O futuro de Mbappé, no entanto, segue indefinido e promete novos capítulos nos próximos meses.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.