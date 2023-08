Orellano leva terceiro amarelo e abre caminho para estreia de Rossi

A suspensão de Luca Orellano pelo terceiro cartão amarelo, recebido no empate com o Red Bull Bragantino, abriu o caminho para a reestreia de Rossi pelo Vasco. Afinal, os jogadores disputam posição no setor direito de ataque. Com isso, é provável que, após dez dias de aprimoramento físico, o “Búfalo” seja relacionado e participe do jogo contra o Atlético-MG, domingo, às 11h, no Maracanã.

Coincidentemente, será a primeira vez com torcida, como mandante, desde junho, uma vez que a punição do STJD chegou ao fim. Querido pelos vascaínos, Rossi, portanto, tem tudo para ser ovacionado. Ele disputa a vaga com Ferreira e, talvez, com Alex Teixeira, que ainda não atuou com o técnico Ramón Díaz, mas está acostumado a jogos grandes e, assim, deslocaria Gabriel Pec para seu lado direito de origem.

Quem também deve reaparecer é Praxedes. Fora contra o Bragantino por questões contratuais, ele pode retomar a vaga que foi de Marlon Gomes na última segunda-feira.

