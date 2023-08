Calleri tem seca para encerrar na Copa do Brasil

O São Paulo se prepara para encarar o Corinthians, nesta quarta-feira (16), às 19h30, no Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. E o Tricolor precisará inverter a derrota de 2 a 1 sofrida no jogo de ida, na Neo Química Arena. Para isso, o Soberano aposta muito no artilheiro Calleri. Mesmo ele não se dando tão bem na competição.

Afinal, o atacante argentino já disputou 15 partidas pela Copa do Brasil, somando jogos de 2022 e deste ano. Nunca balançou as redes. Calleri chegou a marcar contra o Palmeiras, no jogo de volta das quartas de final, no Allianz Parque. Contudo, o árbitro daquela partida, Anderson Daronco, acabou anulando por falta no início da jogada.

Agora, Calleri precisa aparecer no momento mais importante do São Paulo na temporada. Afinal, o Tricolor precisa vencer por dois gols para avançar direto ou por um para levar o jogo para os pênaltis. Além disso, a equipe de Dorival Júnior não contará com Luciano. O jogador, que costuma ser decisivo, levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

Calleri disputou 35 jogos mata-matas pelo São Paulo e marcou oito gols. Na carreira, são 62 partidas desse tipo e 20 gols anotados. Contudo, o argentino também quer apagar a imagem ruim que tem em decisões. Por exemplo, na final da Copa Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle, no ano passado, o centroavante ficou marcado por perder boas chances, que poderiam ter ajudado o Tricolor na finalíssima.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.