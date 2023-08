O Palmeiras sofreu, mas conseguiu bater o Cruzeiro por 1 a 0, nesta segunda-feira (14), no Allianz Parque, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol saiu apenas aos 50 minutos do segundo tempo, marcado por Flaco López. O herói improvável do jogo aproveitou uma falha de marcação, durante uma falta cobrada para dentro da área, para dar um leve desvio e garantir o triunfo Alviverde.

O gol do argentino deu um fim a seca do jogador, que não marcava desde o dia 15 de abril. Na ocasião, ele balançou as redes na vitória do Palmeiras por 2 a 1, em cima do Cuiabá, pela 1° rodada do Brasileirão. Desde então, ele entrou em 16 partidas, mas só encerrou a seca nesta segunda-feira.

“Esse time aqui não desiste um minuto. O jogo segue até o final. Hoje foi mais uma demonstração da raça que tem o time, da raça que tem a torcida, que empurra até o último minuto. Hoje, felizmente, conseguimos a vitória”, disse López, após a partida.

Números de Flaco López no Palmeiras

Apesar de não ser uma unanimidade para o torcedor e também para a comissão técnica. Flaco López é o jogador do Palmeiras que precisa de menos minutos para marcar gols em 2023. Em 26 jogos, sendo oito como titular, o centroavante marcou cinco gols. Além disso deu 23 chutes, sendo 14 no alvo. Ele precisa de 183 minutos para balançar a rede com a camisa do Verdão.

O Verdão busca um centroavante desde que Abel Ferreira foi anunciado no clube. Apesar de testar diversos nomes, Flaco é quem aparece com os melhores números desde então, ficando atrás apenas de Rony, que não é especialista na função. Assim, o argentino mostra que pode ”adoçar” cada vez mais o elenco do Palmeiras.

