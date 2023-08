Fluminense divulga venda de ingressos contra Olímpia

O Fluminense divulgou, na noite desta segunda-feira (14), as informações para partida diante do Olímpia. As duas equipes, afinal, se enfrentam no dia 24 de agosto (quinta-feira), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Fluminense x Olímpia

Os sócios, enfim, terão novamente prioridade e desconto na compra de ingressos. O check-in, portanto, começa nesta quarta-feira (16). A venda ao público geral, no entanto, inicia somente no domingo (20).

Os ingressos, assim, podem ser adquiridos no site oficial do clube. O encerramento das vendas online, por sinal, acontece na próxima terça-feira (22). Aliás, também haverá pontos físicos para comercialização e retirada das entradas.

Sul

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 60

– Guerreiro – R$ 120

– Leste Raiz – R$ 150

– Inteira – R$ 150

– Meia-entrada – R$ 75

Leste Inferior

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

Leste Raiz – R$ 120

Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 48

Guerreiro – R$ 96

Inteira – R$ 120

Meia-entrada – R$ 60

Leste Superior

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

Leste Raiz – R$ 0

Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 24

Guerreiro – R$ 48

Inteira – R$ 60

Meia-entrada – R$ 30

Oeste

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

Leste Raiz – R$ 200

Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 80

Guerreiro – R$ 160

Inteira – R$ 200

Meia-entrada – R$ 100

As gratuidades, aliás, devem ser adquiridas antecipadamente nos pontos de venda divulgados pelo clube. O torcedor, assim, deve portar um comprovante do benefício na hora da retirada. O direito, por sinal, vale para crianças de até 11 anos e idosos acima dos 65.

Os portões do Maracanã, aliás, serão abertos às 16h e fechados depois do início do segundo tempo. Inclusive, não será permitido entrar com alimentos e bebidas no estádio. O Fluminense, portanto, vai com tudo em busca da classificação na Libertadores.

