Neymar terá folga no Al-Hilal para curtir o Carnaval

O craque Neymar está a caminho do futebol da Arábia Saudita e vai estrelar o campeonato local ao lado de Benzema e Cristiano Ronaldo. Contudo, além dos altos valores envolvidos, o brasileiro terá privilégios com a sua nova agremiação.

No Al-Hilal, Neymar poderá ter o Carnaval livre para curtir no Brasil. A situação é a seguinte: a agremiação faz seu último jogo no dia 28 de dezembro e, depois, terá uma pausa até o dia 15 de fevereiro. Como o Carnaval vai acontecer nos dias 12 e 13 de fevereiro, será possível o meia curtir as festas.

A analise é feita conforme as últimas temporadas. Afinal, todas as competições do país são pausadas na mesma data. Contudo, o calendário pode sofrer alterações, sobretudo, diante das copas.

Neymar é jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O brasileiro de 31 anos passou por exames médicos e assinou contrato de dois anos com o clube da Arábia Saudita nesta segunda-feira (14).

Neyma vai receber um total de 320 milhões de euros na Arábia Saudita (cerca de R$ 1,7 bilhão), com salário, luvas e parcerias comerciais. Isso se traduz em mais de R$ 70 milhões a cada mês, ou aproximadamente R$ 2,3 milhões por dia. Além disso, o salário será o dobro do que o craque brasileiro recebia no Paris Saint-Germain.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.