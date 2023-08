Santos prepara reunião com Marcos Leonardo para definir futuro

O Santos planeja uma conversa com o atacante Marcos Leonardo nesta semana, para falar sobre seu futuro no clube. O jogador tem uma proposta da Roma, da Itália, e gostaria de ser negociado. Contudo, o Peixe não tem interesse em negociar o atleta neste momento. Com isso, as partes entraram em rota de colisão.

Por causa do desejo de sair, Marcos Leonardo ficou fora da derrota para o Fortaleza, no último domingo, fora de casa. Com a atuação muito abaixo do esperado, o Santos agendou uma conversa com o atacante para que ele volte a treinar com o restante dos companheiros. A expectativa do Peixe é contar com o jogador contra o Grêmio, no próximo domingo (20), pelo Brasileirão.

O Alvinegro Praiano decidiu que não vai aceitar a oferta da Roma, de R$ 96,6 milhões, para liberar o atacante. Marcos Leonardo, porém, chegou a não treinar alguns dias da semana passada por querer ser vendido. E o atleta não quer mais jogar pelo Peixe. Aliás, o jogador alega que não está com o psicológico em dia para atuar.

Assim, diante de todo esse problema, o treinador Diego Aguirre e o coordenador de futebol Alexandre Gallo devem se reunir com Marcos Leonardo nos próximos dias em busca de uma solução. Mas, caso o atacante não se reapresente, o clube da Vila Belmiro cogita tomar precauções com o departamento jurídico.

