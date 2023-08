Gerson e Varela brigam durante treino do Flamengo

Mais um capítulo conturbado nos bastidores do Flamengo. Gerson e Varela, afinal, trocaram socos no treinamento desta terça-feira (15), no Ninho do Urubu. O lateral, por sinal, ficou bem machucado e está com suspeita de fratura no nariz. A informação é do “ge”.

Segundo o site, tudo começou após Gerson fazer uma falta em Varela durante o treino desta manhã. Varela não gostou e ficou reclamando com Pablo, seu companheiro de time no coletivo. Gerson foi até Pablo saber o que Varela tinha falado e a confusão se instalou. Tanto Gerson quanto Varela sapíram do treino, mas seguiram discutindo e Varela foi para o ataque, levando um soco. Informações iniciais dizem que o lateral uruguaio pode ter fraturado o nariz.

Mais informações em instantes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.