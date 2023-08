Casagrande analisa ida de Neymar para o Al-Hilal: ‘Não joga bem há muito tempo’

O ex-jogador Walter Casagrande analisou a ida de Neymar para o Al-Hilal. Aliás, o comentarista criticou o desempenho do ex-garoto da Vila em sua coluna no “Uol Esporte”.

Inicialmente, Casão disse que Neymar não é uma farsa como jogador, mas que caiu o nível técnico recentemente.

“Não é farsa como jogador, sempre foi bom jogador, mas não joga bem há muito tempo. Alguém lembra qual foi o último gol decisivo do Neymar? Não vale Campeonato Francês. Faz muitos anos que o Neymar não faz um gol decisivo num grande jogo”, esclareceu.

Casão ainda falou que o objetivo de Neymar era seguir na Europa, contudo, não teve espaço por uma série de fatores e, por isso, resolveu ir para o Al-Hilal.

“A ida dele pro Al-Hilal não foi escolha. Ele tentou ir pro Barcelona, mas o Barcelona falou que só pegava se rescindisse o contrato, porque não tinha dinheiro para contratar. Aí ele foi pro Al-Hilal, ganhar milhões. Mas não era o primeiro plano”, falou.

Primeiro erro de Neymar, segundo Casagrande

Casagrande analisou o primeiro erro, segundo ele, na carreira de Neymar.

“O Neymar nunca me enganou, não por causa da bola. Todos nós vimos ele jogar demais. Ele foi pro Barcelona e continuou jogando demais, depois que ele foi pro PSG, ali, na minha opinião, foi a primeira vez que ele escolheu o dinheiro ao invés da carreira futebolística”, opinou.

“O Neymar veio fazendo um monte de coisas erradas. É que as pessoas não sentam para analisar o comportamento recente do Neymar. A Copa do Mundo de 2018 foi patética, virou meme no mundo inteiro. É um fato. Vive num universo paralelo, ‘ah, o Neymar é o melhor do mundo!'”, finalizou.

