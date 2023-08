Fluminense vive expectativa pelo retorno de todos os titulares

O Fluminense, enfim, terá uma semana inteira de treinos pela frente. Fernando Diniz, assim, espera preparar os jogadores tricolores para os próximos compromissos decisivos da temporada. O treinador, por sinal, pode ter todos os titulares do elenco disponíveis para os próximos jogos.

Afinal, Alexsander retornou aos treinos depois da lesão grave na coxa direita, e nenhum nome do elenco tricolor está suspenso. Portanto, Fernando Diniz pode ter todos os titulares disponíveis na rodada do próximo fim de semana.

Fluminense divulga venda de ingressos para partida contra Olímpia

Titulares do Fluminense

O treinador, aliás, está há quase quatro meses sem contar com todos os titulares. O Fluminense, afinal, jogou com força máxima pela última vez no início de maio, na goleada diante do River Plate pela fase de grupos da Libertadores.

O Fluminense tem sofrido muito com as lesões e suspensões nos últimos jogos. Aliás, Felipe Melo, Lima, John Kennedy e Lelê foram desfalques do último jogo do Brasileirão. Marcelo também tem sido vítima de contusões.

O lateral, por sinal, será desfalque nos dois jogos das quartas de final da Libertadores. O camisa 12, afinal, recebeu uma punição da Conmebol em virtude da expulsão nas oitavas da competição. Assim, Fernando Diniz deverá ter outro desfalque de peso futuramente.

O Time de Guerreiros entra em campo no próximo sábado (19), diante do América-MG, às 18h30, no Maracanã, pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão. A equipe tricolor, enfim, deve ter todos os titulares disponíveis em campo.

