Ronaldo estará em Belo Horizonte para jogo entre Cruzeiro e Corinthians

O gestor da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, estará em Belo Horizonte para o jogo contra o Corinthians, neste sábado (19), às 21h (de Brasília), na abertura do returno do Campeonato Brasileiro.

A última vez que Ronaldo esteve em Belo Horizonte para acompanhar uma partida da Raposa foi na derrota para o Fluminense, por 2 a 0, na quinta rodada, no dia 10 de maio. No primeiro turno, o Fenômeno também esteve na derrota da Raposa para o Corinthians por 2 a 1, em São Paulo.

O ex-atleta não estará em Belo Horizonte apenas para o jogo entre Cruzeiro e Corinthians. Ele vai participar da inauguração da nova sala de imprensa da Toca da Raposa II.

Além disso, há a possibilidade de Ronaldo participar do lançamento do “Novo Raposão”. O mascote escolhido após votação popular depois de grande polêmica em Belo Horizonte.

O Cruzeiro, afinal, chega para a partida após derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, na segunda-feira (14), em São Paulo. O clube, todavia, fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. A agremiação ficou em 12º lugar na tabela do torneio nacional, seis pontos de distância da zona de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.