Noite especial: Figueiredo faz aniversário e completa 100 jogos pelo Vasco

O empate com o Bragantino trouxe um ponto importante para o Vasco na luta contra o rebaixamento, mas também foi especial para um jogador, especificamente. Figueiredo atingiu a marca de 100 jogos com a camisa do Cruz-Maltino nesta segunda-feira (14), dia do seu aniversário, inclusive. Ele, que completou 22 anos, começou no banco de reservas e entrou no lugar de Orellano, no início do segundo tempo.

Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Aliás, Figueiredo, que estreou profissionalmente em 2021, disputa a sua primeira temporada na elite do futebol brasileiro. Antes, em 2021 e 2022, representou o Gigante da Colina na Série B. Sua participação na campanha do acesso, por sinal, foi importante para o time carioca. Afinal, o camisa 15 marcou gols decisivos contra o Bahia, em São Januário, e contra o Náutico, no Arruda, em confrontos diretos.

Apesar de ter sido titular em grande parte da competição passada, o artilheiro da Copinha de 2022 não tem tido as mesmas oportunidades. Com a entrada da SAF, o Vasco reformulou o elenco, o atacante perdeu espaço no início do ano e foi opção nos minutos finais das partidas. Agora, também está figura mais entre os 11 iniciais do técnico Ramón Díaz, embora venha entrando ao longo dos jogos.

Possível chance em Vasco x Atlético

O camisa 15 da Colina, no entanto, vem mostrando bom desempenho e pode até começar o duelo com o Atlético-MG. A bola rola no domingo (20), às 11h – no Maracanã, após decisão da Justiça. Orellano tomou o terceiro cartão amarelo no 1 a 1 com o Bragantino, não fica à disposição e Figueiredo é um dos favoritos à vaga. Por outro lado, quem também corre por fora é Rossi. Depois da regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, a expectativa é de que o ‘Búfalo’ seja relacionado, podendo reestrear pelo Cruz-Maltino diante do Galo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.