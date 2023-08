Flamengo minimiza briga entre Gerson e Varela: ‘Treino disputado’

Pouco depois da briga entre Gerson e Varela, o Flamengo emitiu uma nota oficial acalmando os ânimos. Segundo o comunicado, o “episódio faz parte de um treino disputado”. Além disso, a comunicação do clube afirmou que a programação para a partida contra o Grêmio, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, segue sem maiores percalços.

“O Flamengo informa que o entrevero entre Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente”, publicou o perfil do Flamengo nas redes sociais.

Logo após Gerson acertar Varela com um soco no nariz, Jorge Sampaoli se reuniu com lideranças do Flamengo. O bate-papo do técnico argentino foi com Gabigol, Filipe Luís, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio. O dirigente Bruno Spindel também participou, mas se manteve em silêncio. Anteriormente, os próprios jogadores do elenco rubro-negro conversaram entre si.

Relembre a agressão

A origem da confusão foi após Gerson fazer uma falta em Varela durante o treino desta manhã no Ninho do Urubu. Na ocasião, Varela não gostou e ficou reclamando com o zagueiro Pablo, seu companheiro de time no coletivo. Assim, Gerson foi até Pablo saber o que Varela tinha falado e a confusão se instalou: “o que esse cara está falando aí?”.

Tanto Gerson quanto Varela saíram do treino, mas seguiram discutindo e Varela foi para o ataque, levando um soco. Informações iniciais dizem que o lateral uruguaio pode ter fraturado o nariz. Após o ocorrido, o lateral-esquerdo Filipe Luís reuniu os atletas e cobrou uma mudança de comportamento. Assim, o jogador experiente afirmou que o ambiente não poderia seguir assim. Ele terminou o seu discurso afirmando que o Flamengo está acima de tudo.

