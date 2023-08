Chegou a hora de Diniz focar só na Libertadores?

O sonho da torcida do Fluminense da Tríplice Coroa em 2023 está fadado a ficar só no mundo do imaginário. A derrota para o Grêmio em jogo pela última rodada do primeiro turno, no domingo passado, deixou o Tricolor a 16 pontos do líder Botafogo. Uma distância considerável pensando na campanha das duas equipes até aqui. Com isso, a conquista do Campeonato Brasileiro e da Libertadores que chegou a ser ventilada no auge do futebol do time de Fernando Diniz em maio, já não é tão crível.

Então, voltemos à realidade. A vaga nas quartas de final da Libertadores para o duelo contra o Olímpia deixa a Libertadores – velha obsessão da torcida tricolor – com um peso ainda maior no planejamento do ano do clube. Mas, vale a pena jogar todas as suas fichas na competição continental?

Faltam cinco jogos para um possível título da Libertadores. Dois deles serão ainda no mês de agosto contra o Olímpia (24 e 31/8). Nesse período, o Fluminense terá apenas duas partidas pelo Campeonato Brasileiro: América-MG (em casa, 19/8), Atlético-PR (fora, 27/8). Vale poupar e correr o risco de quando acordar no Brasileirão estar longe do G4?

A estrada do Fluminense até a final

O Fluminense tem um caminho relativamente tranquilo para chegar até a final da Libertadores. Se olharmos os adversários até a final (Olímpia, Internacional e Bolívar), todos eram azarões em seus duelos de oitavas de final. Um cenário com Flamengo nas quartas e River Plate na semifinal seria muito pior do que o que está pela frente. Mesmo com o Fluminense oscilando, a torcida pode acreditar na presença do time no dia 04 de novembro no Maracanã.

Mas, e se algo der errado? É o Brasileirão que vai definir a participação do Fluminense na Libertadores do ano que vem. Perder pontos para América-MG e Athletico-PR pode custar caro para o time em uma disputa tão acirrada como está no Brasileirão. Com o time de Fernando Diniz não conseguindo somar pontos fora de casa, a situação exige que não haja tropeços no Maracanã – onde o Fluminense não perde há 20 jogos.

Nesse mesmo período, Fernando Diniz terá de dividir sua atenção com a Seleção. A primeira convocação de Diniz será nesta sexta-feira, dia 18 e ele se apresentará para a Seleção no dia 04 de setembro, após a partida do Fluminense contra o Fortaleza no Maracanã. Os resultados nessas quatro partidas que restam em agosto definirão como estará o mar para Fernando Diniz e o Fluminense para o restante da temporada. Nesse momento ele começa a ver uma enorme onda chegar, resta saber se ele irá conseguir surfá-la ou se será engolido em um caldo fenomenal.

