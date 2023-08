Varela sofre fratura, mas será relacionado para enfrentar o Grêmio

Após levar um soco de Gerson, Guillermo Varela foi ao Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. No local, o lateral-direito passou por exames que diagnosticaram uma leve fratura no nariz. No entanto, segundo o portal “O Globo”, o uruguaio será relacionado para enfrentar o Grêmio na quarta-feira. A partida, no Maracanã, às 21h30, decide vaga para a final da Copa do Brasil.

Existe a expectativa de que Varela inicie o jogo entre os titulares, já que Wesley cumpre suspensão. Dessa forma, o jogador pode atuar com uma máscara de proteção no local atingido pela agressão de Gerson.

Gerson também deve enfrentar o Grêmio

Assim como o uruguaio, o volante Gerson também irá enfrentar o Imortal. Apesar de “entrevero”, como classificou o Flamengo, os jogadores não receberão suspensão pelo ocorrido. O cenário é o oposto do que passou Pedro, que foi suspenso por uma partida por não obedecer ordem e faltar a treinamento. Assim, Gerson e Varela podem receber multa.

Relembre a confusão

Segundo o site, tudo começou após Gerson fazer uma falta em Varela durante o treino desta manhã. Varela não gostou e ficou reclamando com Pablo, seu companheiro de time no coletivo. Gerson foi até Pablo saber o que Varela tinha falado e a confusão se instalou: “o que esse cara está falando aí?”.

Tanto Gerson quanto Varela saíram do treino, mas seguiram discutindo e Varela foi para o ataque, levando um soco. Informações iniciais dizem que o lateral uruguaio pode ter fraturado o nariz. Após o ocorrido, o lateral-esquerdo Filipe Luís reuniu os atletas e cobrou uma mudança de comportamento. Assim, o jogador experiente afirmou que o ambiente não poderia seguir assim. Ele terminou o seu discurso afirmando que o Flamengo está acima de tudo. Posteriormente, Sampaoli conversou com lideranças do elenco e com Bruno Spindel, dirigente do clube, para falar sobre o acontecimento.