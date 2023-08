Rival do Inter Miami de Messi faz alerta contra ‘onda rosa’ no estádio

O duelo desta terça-feira entre Philadelphia Union e Inter Miami de Messi, pela semifinal da Leagues Cup, promete ser tenso, tanto dentro como fora de campo.

O confronto ocorrerá no Subaru Park, casa do Union. Por conta do “efeito Messi”, espera-se que a maioria dos torcedores que compraram ingressos tenha como objetivo torcer e vibrar pelo argentino. Com essa previsão, o time mandante não pretende aliviar para os torcedores visitantes.

O Philadelphia Union soltou um comunicado, horas antes do duelo, alertando sobre o uso de outras cores, que não seja do clube, na área destinada à torcida local.

“Os torcedores que tiverem ingresso no River End (setor da torcida do Philadelphia) devem obedecer ao Código de Conduta do Subaru Park e as cores dos times visitantes não serão permitidas”, alerta o comunicado do clube, que completa:.

“Os torcedores que compraram ingressos e não estiverem usando as cores do Union serão realocados para uma seção exclusiva do estádio.”

Nas redes sociais, alguns torcedores reclamaram da “onda rosa” (principal cor do Inter Miami) que se formou nos jogos da MLS após a chegada de Messi. Para o duelo desta noite os ingressos se esgotaram em apenas oito minutos, mostrando a força que o argentino tem em encher os estádios.

Veja nota completa do Philadelphia Union

Para os torcedores visitantes e para os que vão para a primeira partida no Subaru Park, o River End é reservado para os torcedores mais apaixonados e leais da MLS. Espera-se que os fãs torçam enfaticamente pelos “Boys in Blue” e podem esperar tambores, fumaça junto com cânticos cantados durante a partida.

Os torcedores que tiverem ingresso no River End devem assistir a partida inteira em pé. Devem obedecer ao Código de Conduta do Subaru Park e as cores dos times visitantes não serão permitidas. Os torcedores que compraram ingressos e não estiverem usando as cores do Union serão realocados para uma seção exclusiva.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.