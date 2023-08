Everson comemora 200 jogos pelo Atlético e faz história no clube

O goleiro Everson chegou a 200 jogos com a camisa do Atlético na vitória do Galo sobre o Bahia, por 1 a 0, na manhã do último domingo (13), no Mineirão.

Ao alcançar a marca, o arqueiro chegou a condição de segundo jogador do atual elenco que mais vestiu as cores do clube em partidas. Ele perde apenas para o zagueiro Rever, que já fez 350 partidas com a camisa alvinegra.

“Feliz por completar 200 jogos e pela minha história num clube tão grande como o Atlético, com tantos outros grandes goleiros como João Leite, Taffarel, Victor”, salientou.

O Atlético agora terá o Brasileirão pela frente, afinal, foi eliminado da Copa do Brasil para o Corinthians, há pouco mais de um mês. Além disso, também deixou a Copa Libertadores, para o Palmeiras, na última semana. Para Everson, o Galo agora terá de concentrar todas as suas forças no Campeonato Brasileiro para superar a má fase.

“Restou o Brasileiro. Temos esta sequência de duas vitórias (contra São Paulo e Bahia), mas é pouco para o nosso elenco, mas vamos mirar muito mais para deixar para trás aquela sequência negativa”, finalizou.

O Atlético está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos somados.

