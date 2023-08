Zico elogia Diniz e defende técnicos brasileiros na Seleção

Na véspera de sua primeira convocação na Seleção Brasileira, Fernando Diniz recebeu elogios de um dos maiores nomes da história do futebol nacional. Zico, ídolo do Flamengo que vestiu a camisa 10 da Canarinho, comentou sobre o novo desafio do técnico do Fluminense. Para o Galinho, modelo de jogo dos times de Diniz é o retrato do futebol brasileiro.

“Um cara que conheço, gosto muito e torço para que ele seja feliz nesse desafio. É um profissional que por onde passa apresenta um jogo que tem tudo a ver com a característica do futebol brasileiro”, disse Zico ao “ge”.

Aliás, além de elogiar Fernando Diniz, Zico defendeu a bandeira de treinadores brasileiros na Seleção. Com a chegada do italiano Carlo Ancelotti para o meio do ano que vem na Canarinho, o ex-jogador diz ter preferência por brasileiros no cargo e volta a desejar boa sorte para Diniz.

“É sempre importante termos na nossa seleção um treinador daqui, nada contra estrangeiros. Espero que ele possa mostrar seu valor também na seleção”, detalhou Zico.

Convocação da Seleção Brasileira

Na próxima sexta-feira, dia 18 de agosto, o técnico Fernando Diniz convocará a Seleção para os primeiros amistosos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Assim, o primeiro jogo será no estádio do Mangueirão, em Belém (PA), no dia 8 de setembro, às 21h45, contra a Bolívia. Posteriormente, no dia 12 do mesmo mês, o Brasil encara o Peru, em Lima.