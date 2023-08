Athletico x Cuiabá, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, às 19h30

A 19ª rodada do Brasileirão se encerra na noite desta terça-feira (15/8) com o jogo entre Athletico x Cuiabá, na Ligga Arena, em Curitiba. O duelo será às 21h (de Brasília) e promete muito. Afinal, os times fazem boa campanha, ambos com 28 pontos. Quem vencer pode assumir o sexto lugar. Para não perder nenhum detalhe, acompanhe a cobertura da “Voz do Esporte”, clicando abaixo. Diego Mazur narra a partida e comanda a transmissão raiz, que começa bem antes, às 19h30, com todas as informações da rodada e do jogão.