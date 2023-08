Agente de Ayrton Lucas nega proposta do Al-Hilal pelo lateral

Um dos principais jogadores do Flamengo desta temporada, Ayrton Lucas entrou na mira do mercado do exterior. Assim, nos últimos dias, tornou-se público uma proposta do Al-Hilal pelo lateral-esquerdo. No entanto, o estafe do jogador se pronunciou e descartou a chegada de uma oferta do clube de Neymar e Jorge Jesus.

“Informamos que o atleta Ayrton Lucas, do Flamengo, não recebeu proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita”, publicou o perfil da Carlos Leite Sports Management no Instagram.

O pronunciamento do agente de Ayrton Lucas veio após Rudy Galetti, jornalista italiano especializado em transferências, dar como certa a ida do lateral-esquerdo ao Al-Hilal. Segundo ele, a oferta era de 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões). Anteriormente, o jornal espanhol “AS” já tinha divulgado a notícia sobre a proposta.

Além de Neymar e Jorge Jesus, o Al-Hilal conta com outros brasileiros. Um deles é Michael, ex-jogador do Flamengo, que é uma das sensações do time saudita. O outro é Malcom, ex-atacante do Corinthians que já jogou pelo Barcelona e pelo Zenit.

