Austrália x Inglaterra: Onde assistir, escalações e arbitragem

O segundo finalista da Copa Feminina 2023 sairá nesta quarta-feira (16/8) no confronto entre a anfitriã Austrália e a Inglaterra. O jogo, no Estádio Olímpico de Sydney começa às 7h (de Brasília) e tudo indica que terá lotação máxima. Afinal, a torcida local está muito confiante na possibilidade da seleção australiana alcançar uma final inédita e lutar pelo primeiro título na competição. Mas a Inglaterra, atual campeã europeia, entra em campo com status de favorita. Contudo, no amistoso, em abril, as australianas venceram as inglesas por 2 a 0, em Londres, e acabaram com a invencibilidade de 30 jogos das britânicas.

A seleção que vencer este duelo (que em caso de empate terá prorrogação e, mantida a igualdade, pênaltis) enfrentará na final a Espanha, que bateu a Suécia nesta terça-feira, por 2 a 1, em Aukland. A final será no domingo, no Estádio Olympico de Sydney. Já quem perder disputará o terceiro lugar contra a Suécia, no Eden Park, na Nova Zelândia.

Onde assistir

O SporTV (fechado), CazéTV (youtube) e Fifa+ (www.fifa.com) transmitem a partir das 7h (de Brasília). Mas a Cazé TV inicia a cobertura 1h antes.

Como está a Austrália

O técnico australiano deverá, pela primeira vez, escalar a estrela maior da equipe, Sam Kerr. A atacante do Chelsea vem de lesão e jogou apenas algunas minutos dos dois últimos jogos, contra Dinamarca e França. Mas, nesta decisão, deve começar entre as titulares, numa dupla ofensiva com Fowler. Além das duas, Raso, que já fez três gols na competição, e Caitlyn Foord podem fazer a diferença.

“Nossas jogadoras estão decididas a ir até o fim. Elas comemoraram a classificação, mas no dia seguinte voltaram a se concentrar. Agora têm uma missão a cumprir”, disse o treinador Peter Gustavsson.

Como está a Inglaterra

Sarina Wiegman mais uma vez não contará com a atacante Lauren James, que cumpre o segundo jogo de suspensão. Assim, deve manter Russo e Hemp no ataque e Toone um pouco mais atrás, municiando a dupla ofensiva.

Para a atacante England, que deve começar no banco mas certamente é a primera opção ofensiva, a pressão da torcida será grande, mas seu time é experiente e acostumado com ambientes desfavoráveis.

“Não será novo para nós. Estamos cada vez mais acostumadas a momentos assim no futebol feminino, com estádio lotados, grandes públicos, e não vamos pensar muito nisso. Será um jogo emocionante e especial.”

AUSTRÁLIA X INGLATERRA

Copa do Mundo Feminina – Semifinal

Data e horário: 15/8/2023, às 7h (de Brasília)

Local: Estádio Olympico, Sydney (AUS)

AUSTRÁLIA: Arnold; Carpenter, Hunt, Kennedy e Catley; Hayley Raso, Gorry, Cooney-Cross e Foord; Sam Kerr e Fowler. Técnico: Tony Gustavsson

INGLATERRA: Mary Earps; Carter, Bright, Greenwood; Lucy Bronze, Keura Walsh, Stanway, Daly; Toone; Russo, Hemp. Técnica: Sarina Wiegman

Arbitragem: Tori Penso (EUA)

Auxiliares: Brooke Mayo (EUA) e Mijesa Rensch (SUR)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.