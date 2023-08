Botafogo empresta Gustavo Sauer a clube turco por uma temporada

Perto do fim da janela de transferências europeias, o Botafogo liberou uma peça importante do elenco. O meia-atacante Gustavo Sauer foi negociado com o Rizespor, da Turquia, nesta terça-feira, por uma temporada.

A informação foi publicada, inicialmente, pelo canal “Resenha Alvinegra”. A proposta envolve uma compensação financeira ao Alvinegro e o salário do jogador será mais alto do que o contrato atual. Aliás, o camisa 10 já estava em uma lista de negociáveis, mas, até então, não quis sair. Ele rejeitou a saída para o RWD Molenbeek, clube de John Textor na Bélgica, e duas investidas do mundo árabe.

Gustavo Sauer tem 30 anos e estava ganhando espaço com o técnico Bruno Lage. O meia-atacante tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025, marcou sete gols e deu quatro assistências em 38 partidas com a camisa alvinegra.