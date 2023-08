Real Madrid apresenta goleiro Kepa

O Real Madrid apresentou oficialmente a contratação de Kepa Arrizabalaga nesta terça-feira (15). O goleiro de 28 anos chega por empréstimo do Chelsea por uma temporada, para substituir o lesionado Thibaut Courtois durante o período de recuperação. Durante sua apresentação o espanhol demontrou orgulho em representar os merengues e disse que espera seguir no clube após o fim deste vínculo.

“É um dos dias mais importantes e especiais da minha carreira e da minha vida. Estou muito feliz e orgulhoso em fazer parte do Real Madrid. Ficar depois do empréstimo? Espero que sim. Hoje é o primeiro dia de empréstimo, temos tempo, vamos ver. Espero que o meu rendimento possa fazer com que isso aconteça”, disse o goleiro.

A chegada de Kepa acontece devido à ausência de Courtois, que enfrentou uma lesão grave na semana passada ao romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treinamento. Dessa maneira, o arqueiro terá que passar por cirurgia e um longo período de recuperação. Assim, o belga ficará ausente dos gramados por grande parte da temporada.

Além disso, Kepa participou de 39 partidas pelo Chelsea e enfrentou 45 gols na últma temporada. Sua trajetória no clube inglês teve início na temporada 2018/19, quando foi transferido do Athletic Bilbao por 80 milhões de euros (equivalente a R$345 milhões na época), estabelecendo-o como o goleiro mais caro da história até então.

