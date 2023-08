Bitello ressalta importância de gol pelo Grêmio e projeta duelo com Fla

Autor do primeiro gol do Grêmio, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no último domingo pelo Brasileiro, Bitello não escondeu a felicidade por ajudar a equipe a conquistar mais três pontos. O jogador não marcava há oito jogos com a camisa do tricolor gaúcho.

“O grupo precisava dessa vitória, contra um grande adversário como é o Fluminense. Fico feliz por voltar a marcar e ajudar a equipe. Seguimos cumprindo com nosso papel no Brasileiro”, declarou o atleta, que tinha marcado pela última vez no dia 25 de junho contra o Coritiba.

Apesar da chave virada para a semifinal da Copa do Brasil, Bitello vê a vitória contra o Fluminense como ingrediente para a partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira no Maracanã.

“Agora é focar na decisão porque temos mais um duelo difícil na quarta-feira. E essa vitória (contra o Fluminense) nos dá mais ânimo pra reverter o resultado e buscarmos a classificação”.

O Grêmio chegou ao Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira e foi recepcionado por torcedores na porta do hotel, por volta de 17h30.

