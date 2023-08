Lucas Moura treina com titulares e deve enfrentar o Corinthians

Lucas Moura já caiu nas graças do técnico Dorival Júnior e, provavelmente, será titular do São Paulo na partida desta quarta-feira. O atacante, porém, entrará na vaga de Luciano, suspenso, para enfrentar o Corinthians, às 19h30, no jogo de volta da Coa do Brasil.

Já o colombiano James Rodríguez, entretanto, também considerado um dos principais reforços do time, deverá ficar no banco de reservas novamente. Afinal, contra o Flamengo, pelo Brasileiro, ele entrou no segundo tempo.

No último treino desta terça-feira (15), véspera da partida, o técnico Dorival Júnior dividiu o elenco em dois grupos. Um dos grupos, entretanto, participou de trabalho técnico, trocando passes e com movimentação e finalização ao gol. E o outro participou de um trabalho tático para correção de posicionamento.

Dorival não terá Luciano, que levou três cartões amarelos. O treinador também não contará com David, Erison, Caio Paulista, Patryck, Galoppo e Ferraresi, todos lesionados. Igor Vinicius está no período de transição para o campo e Raí Ramos não pode atuar por já ter vestido a camisa do Ituano na Copa do Brasil.

O provável time do São Paulo contra o Corinthians será formado port Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor; Lucas Moura e Calleri.

Com o resultado do jogo de ida (derrota por 2 a 1), a equipe de Dorival Júnior precisa vencer por mais de um gol para se classificar de forma direta. Vitória simples, por um gol, levará a decisão para a disputa de pênaltis.

