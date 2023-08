CBF divulga locais e horários das semifinais do Brasileirão Feminino

A CBF anunciou nesta terça-feira (15) os horários e locais das semifinais do Brasileirão Feminino. Os primeiros jogos estão agendados para 27 de agosto, enquanto os confrontos de volta acontecerão em 3 de setembro.

Nas primeiras partidas, Santos e São Paulo atuarão como mandantes. O Santos enfrentará o Corinthians na Vila Belmiro, em Santos (SP), enquanto o São Paulo enfrentará a Ferroviária no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). Para os jogos de volta, a vantagem de jogar em casa será do Corinthians e da Ferroviária. As semifinais serão transmitidas ao vivo pela TV Globo e pelo Sportv.

Confira os dias, horários e locais das semifinais divulgados pela CBF:

Jogos de ida

Domingo (27/08):

Santos x Corinthians – às 10h30h – Vila Belmiro – Santos (SP)

São Paulo x Ferroviária – às 10h30 – Estádio Bruno José Daniel – Santo André (SP)

Jogos de volta

Domingo (03/09):

Corinthians x Santos – às 10h30 – Parque São Jorge – São Paulo (SP)

Ferroviária x São Paulo – às 10h30 – Fonte Luminosa – Araraquara (SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.