Torcida do Santos esgota ingressos para partida contra o Grêmio

O reencontro entre os torcedores do Santos, o time e a Vila Belmiro promete. Afinal, os 11 mil ingressos disponíveis para o confronto contra o Grêmio foram vendidos com cinco dias de antecedência para a partida. O jogo será no domingo, às 16h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A parcial dos 11 mil ingressos vendidos são para o público geral, uma vez que ainda restam entradas para os setores PCD/PMR (Pessoa com deficiência e Pessoa com mobilidade reduzida), PCR (Pessoa com cadeira de rodas) e para a torcida do Grêmio. Assim, no total, o Alçapão pode receber 15 mil pessoas, somados com cadeiras cativas e os camarotes.

Os últimos quatro jogos do Santos pelo Brasileirão foi com a Vila Belmiro sem a presença de torcedores. Afinal, o Peixe recebeu punição por conta da briga no clássico com o Corinthians no dia 21 de junho. Desde então, foram dois empates, uma vitória e uma derrota em casa.

Dessa forma, o Santos conta com o apoio do seu torcedor para ajudar a equipe a subir na tabela. Após a derrota para o Fortaleza por 4 a 0, o Alvinegro ficou na 17ª posição com 18 pontos.

