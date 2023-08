Atacante capixaba é contratado por equipe da Arábia Saudita

O atacante brasileiro Teco, que estava no Vitória (ES), é mais um que vai para futebol da Arábia Saudita. Ele acertou sua ida para o Al-Zulfi, da terceira divisão local, voltando assim ao país onde atuou em 2021. Anteriormente, ele defendeu o Al-Jabalain, onde fez oito gols e deu nove assistências naquela temporada.

Teco chegou à Arábia Saudita na última semana e já treina com o grupo de jogadores visando a temporada 2023/2024. A apresentação do atacante foi na última segunda-feira (14), assinando assim um contrato que vale até o meio do ano que vem. O jogador afirmou que está feliz com a oportunidade de voltar ao país e destacou o crescimento do futebol em terras sauditas.

“Era um plano de carreira poder voltar à Arábia Saudita. Fui muito feliz quando atuei no país, foi um bom período na carreira. Tinha esse projeto de voltar e, quando surgiu a oportunidade, fiquei muito feliz. É um projeto legal, de grandes conquistas e isso encanta qualquer jogador. O futebol na Arábia está em evidência, o investimento tem sido grande e agora parece ainda maior, pois estão realmente focados em crescer e desenvolver o futebol no país. É muito bom poder voltar nesse momento”.

