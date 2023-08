A travessia do Galo

Toda travessia marca uma mudança, algo que se deixa para uma esperança. O Atlético não coube no Parque Municipal, não coube no campo onde hoje é o Minas Centro, não coube no Antônio Carlos … Enchia o Independência e juntava o restante para tentar parar o Monstro, a Massa, não dava! Novamente não coube e nunca caberá…

Construíam o Mineirão para este povo, mais uma passagem. O início foi de muita dor, mas Reinaldo chegou, o maior artilheiro do Gigante da Pampulha. Agora, o Atlético recorre à outra travessia. Pela primeira vez, sai de cena de um palco que cabe mais para reconstruir sua autonomia.

Neste caminho, me recorro à canção que ficou famosa nas vozes de Tião Carreiro e Pardinho no fim da década de 70. Na letra, um ponteiro, moço audacioso, precisava atravessar e conduzir uma boiada toda no Rio Araguaia, mas era a primeira vez. O capataz, um boiadeiro experiente, era o líder da comitiva e observava.

O ponteiro quis conduzir, mas desconhecia a região, que era cheia de piranhas e faria uma carnificina com a boiada… E o Galo onde está? O clube faz, literalmente, uma travessia administrativa e de casa. E tudo isso é necessário à modernidade, é vital para adaptar-se aos novos tempos.

A conexão com a massa do Galo

Porém, existem necessidades únicas de quem conhece as peculiaridades desse povo alvinegro e que devem ser consideradas na tal travessia. E a verdade é algo indispensável e indissociável, principalmente quando os dias “nublados” no campo chegam. A Massa compra o time na baixa, mas precisa estar conectada na fé, na crença de quem comanda o clube mais popular de Minas Gerais, na verdade, uai.

Retornando à Travessia do Araguaia, o boiadeiro experiente foi quem deu a ordem e a solução do problema. Era necessário sacrificar um boi velho, dando ele como presa fácil às piranhas. Elas (piranhas) se aproveitariam da fragilidade do velho bovino, já ferido e machucado, enquanto se faria a travessia do rebanho inteiro rapidamente para o outro lado do rio.

No fim, o audacioso, mas inexperiente ponteiro se indignou com a solução do velho boiadeiro.

“Sacrificar um boi velho, pra que esta crueldade?”

E a resposta não poderia ser tão oportuna, respondeu o boiadeiro:

“Aprenda esta verdade: que Jesus também morreu pra salvar a humanidade”.

A incógnita

Na travessia do Galo, cabe a audácia nova, mas cabe a experiência de quem conhece o “mapa”. A grande questão será: quem será sacrificado e quem proporá a solução que salvará a entidade?

A travessia sempre tem novidade e complexidade. Claro, o novo sempre vem. Algo se deixa para trás, muitas coisas boas também chegam, mas já dizia o boiadeiro: teve o boi velho para salvar o rebanho e Jesus para salvar a humanidade.

E agora, no Galo, na passagem para o novo tempo, resta saber quem será o sacrificado e quem salvará a Massa para se manter viva na era da inteligência artificial, com tropeiro emborrachado e coisa e tal.

A Massa é que pergunta e questiona a nova realidade. Essa mesma torcida que muita gente embasbacada perdia até gol para ver na arquibancada sua singularidade, no Galo vivo, é ela que quer estar na travessia do novo tempo e não em um quadro da parede da saudade.

A Massa nunca coube! O pulso ainda pulsa!

Galo, som, sol e sal é fundamental

