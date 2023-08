Champions: Olympique perde nos pênaltis e está fora dos playoffs

Zebra na Champions. O Olympique de Marselha foi eliminado na terceira fase dos playoffs da competição de clubes mais importantes do planeta nesta terça-feira (15). Apesar da vitória por 2 a 1 no tempo regulamentar, com dois gols do atacante Aubameyang, os franceses perderam para o Panathinaikos, da Grécia, nos pênaltis, por 5 a 3, e acabaram com o sonho de avançar para a fase de grupos do torneio.

Na partida de ida, o Olympique foi derrotado por 1 a 0 fora de casa e precisava vencer por ao menos dois gols de diferença para avançar.

Com o apoio da torcida no Velódrome, o Olympique foi para cima do Panathinaikos e contou com o brilho de Aubameyang para fazer o resultado necessário para a classificação ainda no primeiro tempo. No entanto, os gregos reagiram na segunda etapa e passaram a levar perigo ao gol da equipe francesa. Até que na reta final da partida, Guendouzi cometeu um pênalti convertido por Ioannidis, que forçou a prorrogação. Ao mesmo tempo, o empate no tempo extra levou a decisão para os pênaltis.

Dessa maneira, o Panathinaikos vai encarar o Braga, de Portugal, na última etapa dos playoffs. Ou seja, quem avançar do confronto entre portugueses e franceses garante uma vaga na fase de grupos da Champions.

Por fim, o único jogo pendente da terceira fase pré-eliminatória é entre AEK Atenas (GRE) e Dínamo Zagreb (CRO). O confronto acabou adiado devido ao falecimento de um torcedor grego horas antes da partida de ida. Assim, o primeiro duelo ocorreu somente nesta terça-feira, com triunfo da equipe grega por 2 a 1, e o embate de volta está marcada para o próximo sábado, às 15h45.

Terceira fase dos playoffs da Champions:

Terça-feira (8/8):

Dínamo (CRO) 1×1 AEK Atenas (GRE) – jogo de ida

Sparta Praga (RTC) (2)3×3(4) Copenhague (DIN)*

Molde (NOR)* 2×0 KÍ Klaksvík (FAR)

Maccabi Haifa (ISR)* 3×1 Slovan Bratislava (ESL)

Backa Topola (SER) 1×4 Braga (POR)*

Galatasaray (TUR)* 1×0 Olimpija Ljubljana (ESL)

Servette (SUI) 1×2 Rangers (ESC)*

Sturm (AUS) 1×3 PSV (HOL)*

Olympique de Marselha (FRA) (3)2×1(5) Panathinaikos (GRE)*

Sábado (19/8):

AEK Atenas (GRE) x Dínamo

