São Paulo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h30, no Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Timão venceu a partida de ida, na Neo Química Arena, por 2 a 1 e joga pelo empate, fora de casa. Por outro lado, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar a final, ou por um tento para levar o embate para os pênaltis. Quem avançar, encara Flamengo ou Grêmio na grande decisão do torneio.

Como chega o São Paulo?

Os principais jogadores da equipe foram poupados do duelo do último domingo, contra o Flamengo, pelo Brasileirão, para estarem em melhores condições físicas no clássico. No meio de campo, Gabriel Neves e Alisson brigam por uma vaga ao lado de Pablo Maia. Contudo, existe uma chance do trio iniciar a partida também. Além disso, o atacante Lucas Moura deve ser titular na vaga de Luciano, que precisará cumprir suspensão no Majestoso. Além disso, James Rodríguez deve iniciar a partida no banco de reservas e deve ser acionado no segundo tempo. Por fim, Erison, Caio Paulista, Patryck, Galoppo e Ferraresi estão no departamento médico.

Como chega o Corinthians?

Por outro lado, o Timão deve ter o retorno do volante Fausto Vera. Afinal, o jogador não atuou contra o Coxa por causa de uma gripe forte. Contudo, o argentino deve brigar por uma vaga no time titular com o jovem Gabriel Moscardo. A tendência é que o garoto comece a partida no Morumbi. Além disso, existe a expectativa para saber se Matías Rojas terá condição de ser titular ou deve começar a partida no banco de reservas. Por fim, o time deve ser muito parecido com aquele que bateu o Coritiba, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

SÃO PAULO X CORINTHIANS

Jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil-2023

Data: 16/8/2023, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Wesley (Matías Rojas), Adson e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-VAR)

Onde assistir: SporTV, Premiere e Amazon Prime

