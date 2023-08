Para Conmebol, suspensão de Marcelo poderia até ter sido maior

A Conmebol, que puniu o lateral Marcelo, do Fluminense, com três jogos de suspensão, explicou nesta terça-feira (15) a punição ao jogador. De acordo com a entidade máxima do futebol sul-americano, a punição ao camisa 12 poderia até ter sido maior do que a aplicada. O lance que gerou a punição foi a entrada sobre Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, quebrando assim a perna do jogador, que precisou passar por cirurgia.

Na visão da Conmebol, a suspensão de Marcelo não passou por um julgamento de intencionalidade. Isto é, a entidade não levou em consideração se o lance foi ou não acidental, embora o Fluminense tenha utilizado isto como argumento de defesa. Foi justamente por isso que a entidade pontuou que a pena ao lateral-esquerdo tricolor poderia ser até maior, em outra situação.

“Estaríamos em outro cenário mais grave se, pelas imagens, fosse possível observar que o jogador agiu de forma deliberadamente violenta, o que neste caso poderia gerar consequências disciplinares mais severas”, afirmou a juíza Amarilis Belisario, vice-presidente da Comissão Disciplinar da Conmebol.

Com a punição, Marcelo fica, portanto, fora dos dois jogos das quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia. Ele já cumpriu a suspensão automática no segundo jogo das oitavas, contra o próprio Argentinos, mas só pode voltar a campo caso o Flu alcance a semifinal da Libertadores, contra Internacional ou Bolívar.

