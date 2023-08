Entre sorrisos e abraço em Tiquinho, Diego Costa faz primeiro treino

Após dois dias de folga, o elenco do Botafogo se reapresentou e teve a presença de Diego Costa. Foi o primeiro treino do centroavante de 34 anos, anunciado como reforço no último sábado. Entre cumprimentos e sorrisos, ele deu um abraço caloroso em Tiquinho Soares, seu concorrente à vaga no time. Em um primeiro momento, no entanto, o hispano-brasileiro substitui o artilheiro do Brasileirão.

Afinal, Tiquinho se recupera de lesão ligamentar no joelho esquerdo e só deve retornar no início de setembro. Assim, a SAF alvinegra foi ao mercado e acertou rapidamente com Diego, que estava livre no mercado depois de disputar a última temporada pelo Wolverhampton-ING.

A tarde no CT Lonier foi de trabalhos físicos e leves, no campo e na academia, para o novo atacante e para o grupo. A partir de agora, depende do Botafogo agilizar a parte burocrática e conseguir regularizá-lo a tempo de estar à disposição do jogo contra o São Paulo, sábado, no Morumbi. A documentação vinda da Inglaterra já chegou, mas Diego ainda precisa ser registrado no BID da CBF.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.