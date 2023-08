No Al-Hilal, Neymar diz que quer ‘escrever uma nova história’

Neymar, enfim, é jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita: já anunciado e oficializado pelo clube de Riad. A maior venda do futebol mundial, do Paris Saint-Germain para o clube árabe, por 320 milhões de euros (R$ 1,74 bilhão), já está culminada e significa uma nova história para o atacante brasileiro. Ao menos, nas palavras do próprio jogador.

Em sua primeira fala como jogador do Al-Hilal, Neymar afirmou que está bastante animado com o novo desafio. Ao site oficial do clube, o novo camisa 10 fez muitos elogios ao clube saudita e acredita que tomou a decisão correta ao deixar o futebol europeu, rumo ao novo mercado:

“Quero escrever uma nova história aqui. O campeonato saudita tem uma energia enorme, jogadores de qualidade e está em crescimento neste momento. Então, acredito que aqui é o lugar certo para mim. O Al-Hilal é um clube gigante, com torcedores fantásticos, o maior da Ásia. Isso me faz sentir que esta é a decisão correta para mim, a hora certa, o clube certo. Amo vencer e fazer gols e é isso que planejo continuar fazendo aqui”.

Neymar ainda está na Europa, descansando durante as férias. Ele só deve chegar à Arábia Saudita nesta sexta-feira (18) e a tendência é que seja apresentado à torcida no dia seguinte. O contrato do brasileiro vale por dois anos e renderá R$ 45 milhões mensais ao craque.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.