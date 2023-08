Corinthians: mais de 30 mil torcedores vão a treino antes da semifinal da Copa do Brasil

O clássico contra o São Paulo, válido pela Copa do Brasil, já tem o ambiente criado no Corinthians. Na noite desta terça-feira (15), a torcida compareceu em grande número a Neo Química Arena – cerca de 32.500 pessoas – para apoiar os jogadores antes da partida decisiva.

Em campo, o elenco fez uma atividade leve, com foco na parte técnica. Vanderlei Luxemburgo esteve com o elenco por cerca de 30 minutos. Renato Augusto participou do aquecimento, entretanto, foi preservado na sequência pela comissão técnica (assista ao vídeo abaixo).

O treino aberto teve a Fiel como protagonista. Com bandeiras e muita festa, a Neo Química reproduziu um ambiente de jogo. O ponto negativo ficou por conta dos cânticos homofóbicos contra o rival desta quarta (16). A música provocativa é a mesma que causou a punição de um jogo pelo STJD. O Alvinegro teve que atuar contra o Vasco, no Campeonato Brasileiro, sem público.

Jogadores do Corinthians elogiam a festa

“Na verdade, é um dia de jogo. Desfrutamos, às vezes num jogo não se desfruta e hoje no treino desfrutamos 100% da torcida. Sabemos a importância do jogo, é de vida ou morte. Vamos entrar para buscar o que queremos. É um passo a mais para buscarmos o que queremos. Estou feliz, desfrutando e vendo esse imenso mundo que me encanta”, disse Matías Rojas.

Quem também ficou impressionado foi atacante Romero. Ele destacou a festa dos torcedores.

– É muito difícil fazer isso, só a torcida do Corinthians para fazer isso em treino. É viver esse momento e amanhã (quarta-feira) temos a responsabilidade de fazer o torcedor ficar feliz – disse Romero.

O Corinthians venceu a primeira partida contra o São Paulo por 2 a 1 e joga por um empate para voltar à decisão da Copa do Brasil. A equipe deve ir a campo com: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Fausto Vera), Maycon e Ruan Oliveira, Renato Augusto, Adson e Yuri Alberto. O jogo será no Morumbi, às 19h30 (horário de Brasília).

