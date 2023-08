Zagallo é internado no Rio para tratar infecção urinária

O ex-jogador e técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, foi internado nesta terça-feira (15), no Rio, para tratar uma infecção urinária. O ‘Velho Lobo’ deu entrada no Hospital Barra D’Or, na Zona Oeste da cidade: de acordo com o portal ‘Lancenet’, não há previsão de alta para o tetracampeão mundial.

Zagallo recuperou-se, há pouco, de uma infecção respiratória. Embora tenha ficado semanas internado, ele restabeleceu uma boa condição de saúde e conseguiu voltar para casa. Entretanto, o novo problema obrigou a internação. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do antigo técnico da Seleção Brasileira e ídolo de clubes como Flamengo e Botafogo.

A internação de Zagallo acontece, curiosamente, seis dias depois de seu aniversário. Nascido em Maceió (AL), em 9 de agosto de 1931, o antigo ponta-esquerda foi bicampeão mundial com a Seleção Brasileira, em 1958 e 1962. Como técnico, ganhou em 1970 e novamente em 1994, mas como coordenador-técnico. É, portanto, o único homem a ser quatro vezes campeão do mundo, na História.

Na última semana, o Botafogo, um dos clubes onde jogou e treinou, comemorou o ‘Dia do Botafoguense’, comemorado justamente em referência ao aniversário do Lobo. O antigo jogador e treinador também recebeu uma homenagem, na sede da CBF, onde está uma estátua de cera, em tamanho natural.

