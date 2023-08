São Paulo: Lucas Moura nunca venceu o Corinthians no Morumbi

Lucas Moura deve ser titular do São Paulo no clássico desta quarta-feira (16), pelas semifinais da Copa do Brasil. Para ajudar o Tricolor a conquistar a vaga para a decisão, o atacante precisará quebrar um tabu. Afinal, nunca venceu o rival atuando no Morumbi.

Além disso, ele ainda não anotou gols contra o Timão. Em cinco jogos, triunfou apenas uma vez dian te do rival. Isoso coorreu em 2012, no Pacaembu.

O provável time do São Paulo contra o Corinthians deve ter a seguinte formação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor; Lucas Moura e Calleri.

Com a derrota por 2 a 1 na partida de ida, o time comandado por Dorival Júnior precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para assegurar a classificação de forma direta. Vitória simples, por um gol, levará a disputa para os pênaltis.

