Corinthians: o que Vanderlei Luxemburgo trabalhou antes de jogo com São Paulo

A torcida do Corinthians roubou a cena no treino aberto desta terça-feira (15) na Neo Química Arena. Em campo, a atividade foi protocolar. Horas antes, porém, Vanderlei Luxemburgo fez um trabalho mais intenso de olho na semifinal contra o São Paulo, no CT Joaquim Grava.

As jogadas de bola parada e cobrança de pênaltis foram as principais preocupações do treinador. A informação foi publicada pelo site “Meu Timão”.

Na Neo Química Arena, com a presença de 32 mil torcedores, por outro lado, a atividade foi leve e teve campo reduzido (assista ao vídeo abaixo). Vanderlei Luxemburgo esteve com o elenco por cerca de 30 minutos. Renato Augusto participou do aquecimento, porém, foi preservado na sequência pela comissão técnica.

Como o Corinthians deve enfrentar o São Paulo

O Corinthians venceu a primeira partida contra o São Paulo por 2 a 1 e joga por um empate para voltar à decisão da Copa do Brasil.

A equipe deve ir a campo com: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Fausto Vera), Maycon e Ruan Oliveira, Renato Augusto, Adson e Yuri Alberto. O jogo será no Morumbi, às 19h30 (horário de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.