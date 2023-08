CBF explica problema com as linhas do VAR em Fla x São Paulo

Nesta terça-feira (15), dois dias após a grande polêmica em Flamengo x São Paulo, a CBF veio a público explicar a confusão gerada pelas linhas do VAR, em lance que definiu os rumos da partida. Na altura, o Rubro-Negro teve um pênalti marcado a seu favor, nos minutos finais do segundo tempo, mas o Tricolor reclamou formalmente de irregularidade na jogada. Ademais, citou que as linhas traçadas pela arbitragem de vídeo indicariam um impedimento de Luiz Araújo, do Fla.

Pois a entidade máxima do futebol brasileiro deu sua versão para o imbróglio. De acordo com a CBF, a linha que o VAR traçou não era para marcar impedimento. Quando a imagem apareceu para o público, havia duas linhas amarelas e uma azul. A intervenção do vídeo servia para entender se Luiz estava ou não em posição legal antes de entrar na área e ser derrubado por Michel Araújo, originando o pênalti.

Para a CBF, as linhas amarelas do VAR, uma no pé do jogador de cada equipe, determinava a posição terrestre de cada um deles. Como ficaram sobrepostas, não havia impedimento. Assim, o ponto azul serviu unicamente para encontrar a posição em que estas linhas se encontravam.

“A linha azul que sobe não está indo para lateral e não determina o ponto do atleta no solo. As linhas amarelas, sim. A azul está apontada para o céu, é a referência vertical. Como esse ponto é terrestre, ele será a referência. Essa linha azul, no encontro com as amarelas, é o alvo. Quando faz a pré-confirmação gráfica, a linha fica amarela. A azul não é referência para o atleta lá de cima”, disse o gerente-técnico do VAR, Péricles Bassols.

