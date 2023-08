Estrangeiros marcam e Athletico passa pelo Cuiabá em casa

Na noite desta terça-feira (15), pelo fechamento da 19ª rodada do Brasileirão, Athletico e Cuiabá encerraram o primeiro turno da competição. E a vitória foi do Furacão, por 2 a 0, chegando assim aos 31 pontos e ficando com a sexta colocação na tabela. O resultado, ademais, fez os rubro-negros se manterem à frente do Dourado, que estaciona nos 28 pontos ganhos. Os gols da vitória foram de estrangeiros: Canobbio, uruguaio, e Zapelli, italiano.

Primeiro tempo

O Athletico foi melhor e mais perigoso do que o Cuiabá, na primeira etapa. Vitor Bueno, num chute de longa distância, obrigou Walter a fazer boa defesa. Posteriormente, foi a vez de Thiago Heleno ameaçar, numa cabeçada, mas foi a partir daí que o Cuiabá começou a melhorar. Ainda assim, os mato-grossenses só chegaram uma vez, em disparo de Fernando Sobral, que Bento salvou. O gol acabou saindo aos 45 minutos, quando Khellven cruzou da direita e Canobbio cabeceou entre Walter e a trave, inaugurando o marcador.

Segundo tempo

O jogo ficou mais emocionante na segunda etapa, mas o Athletico só conseguia levar perigo em chutes de longe. Mais tarde, Cuello esteve perto do gol, batendo mais de perto, mas errou o alvo. O Cuiabá, a partir da metade do jogo, foi avançando mais e quase empatou. Filipe Augusto chutou de fora da área, muito perto da baliza de Bento. Depois, Derik arriscou e também errou o alvo. Foi quando o Athletico conseguiu matar o jogo: após uma bela troca de passes que começou lá atrás, com Bento, Cuello entrou pela esquerda e cruzou assim para Zapelli, que limpou a zaga e bateu com categoria, fazendo 2 a 0.

ATHLETICO 2×0 CUIABÁ

19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 15/08/2023, às 20h (de Brasília)

Estádio: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Bento; Khellven (Madson, 31’/2ºT), Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick (Hugo Moura, 41’/2ºT) e Vidal (Zapelli, 22’/2ºT); Canobbio, Vitor Roque (Pablo, 40’/2ºT) e Vitor Bueno (Cuello, intervalo). Técnico: Wesley Carvalho.

CUIABÁ: Walter; Allyson (Filipe Augusto, 22’/2ºT), Marllon, Alan Empereur e Rikelme (Uendel, 19’/2ºT); Raniele, Fernando Sobral (Lucas Mineiro, 14’/2ºT) e Ceppelini (Denilson, 14’/2ºT); Jonathan Cafu (Derik, 28’/2ºT), Deyverson e Clayson. Técnico: António Oliveira.

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-FIFA) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo Ferreira do Amaral (SP-FIFA)

Cartões amarelos: Fernandinho, Cacá, Erick, Canobbio, Thiago Heleno (CAP); Rikelme, Deyverson, Alan Empereur (CUI)

Gols: Canobbio, 45’/1ºT (1-0); Zapelli, 37’/2ºT (2-0)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.