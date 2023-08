‘Desaparecido’: jornal espanhol destaca ‘seca’ de Endrick no Palmeiras

Endrick atuou pouco mais de 26 minutos na vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, na última segunda-feira (14), pelo Campeonato Brasileiro. Foi apenas a segunda atuação da joia nos últimos seis jogos do time de Abel Ferreira. Diante do mau momento pelo Verdão, a imprensa espanhola voltou o foco para a situação do futuro jogador do Real Madrid.

O jornal espanhol ‘AS’ citou as “expectativas frustradas” com a performance do atacante de 17 anos, destacando em uma manchete que Endrick “agravou sua seca”. Também foram usados os termos “Desaparecido” e “mal teve contato com a bola” para avaliar a recente atuação do jovem.

A joia alviverde vive sua segunda maior seca de gols. Afinal, não faz um gol desde 2 de julho de 2023, diante do Athletico-PR, pelo Brasileirão. Portanto, há 44 dias.