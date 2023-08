Flamengo x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Rubro-Negro aposta no placar de 2 a 0 no jogo de ida, em Porto Alegre, para garantir vaga na decisão. Por outro lado, o Imortal quer aproveitar a crise no adversário para dar uma reviravolta no duelo e se manter na briga pelo hexacampeonato.

Quem passar no confronto encara o vencedor de São Paulo e Corinthians. No primeiro jogo, com mando de campo do Timão, a equipe de Vanderlei Luxembrugo venceu por 2 a 1. O jogo de volta também será nesta quarta, porém às 19h30, no Morumbi.

Onde assistir

A TV Globo, o SporTV e o Prime Video transmitem a partida entre Flamengo e Grêmio.

Como está o Flamengo

Como se já não bastassem os últimos resultados, como a eliminação para o Olimpia na Libertadores, uma briga durante treino potencializou a turbulência no time carioca. Gerson e Varela se desentenderam nesta terça-feira, e o volante acertou o lateral com um soco. Varela teve uma fratura constatada no nariz. No entanto, o mesmo irá para a partida. Vale destacar que o titular da posição, Wesley, cumpre suspensão. Matheuzinho aparece como opção. Assim como Varela, Gerson também será relacionado (o Flamengo ainda não se pronunciou sobre penalizações aos atletas).

Quem pode retornar é o volante Erick Pulgar, que se recuperou de uma grave lesão na coxa direita. Em contrapartida, o zagueiro David Luiz, com desconforto no adutor esquerdo, não deve ficar à disposição de Sampaoli.

Como está o Grêmio

O técnico Renato Gaúcho não contará com Geromel para este desafio. O defensor se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo, mas ainda não retornou aos jogos. Outros zagueiros que não jogam são Kannemann, suspenso, e Bruno Uvini, com desgaste muscular. Além disso, o goleiro Caíque, que já disputou a Copa do Brasil pelo Ypiranga, é baixa.

Bitello ressalta importância de gol pelo Grêmio e projeta duelo com Fla

Por outro lado, Renato conta com Carballo, preservado da partida contra o Fluminense, e Cristaldo, que retorna de lesão muscular. No entanto, ambos são dúvidas no time titular.

FLAMENGO X GRÊMIO

Jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil-2023

Data: 16/8/2023, às 21h30 9de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela (Matheuzinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia (Gerson), Victor Hugo, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Carballo), Bitello, João Pedro Galvão (Cristaldo) e Ferreira; Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PE)

