Palmeiras volta a vencer o Corinthians e vai à final do Brasileirão Sub-20

Atual campeão, o Palmeiras voltou a vencer o Corinthians, desta vez por 1 a 0 na Neo Química Arena, na noite desta terça-feira (15), e confirmou sua vaga na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Assim, o Verdão mantém vivo o sonho do tricampeonato. Pedro Lima, no segundo tempo, anotou o gol solitário em Itaquera.

O adversário alviverde na grande decisão marcada para 8 de setembro, em jogo único, é o Flamengo, que eliminou o Santos também com dois triunfos na outra semifinal.

O jogo

Como já era esperado, o Corinthians partiu para cima logo de cara e empilhou chances no primeiro tempo. Em uma delas, Léo Maná obrigou o goleiro Kaique a se esticar todo para fazer grande defesa. A pressão proporcionou diversos escanteios aos donos da casa, que precisavam ganhar por quatro gols de vantagem para levar aos pênaltis ou a partir de cinco para avançar direto. Aos 45, Pedrinho pegou sobra na área, limpou com categoria e quase anotou um golaço.

No retorno do intervalo, as entradas de Philippe e Léo Agostinho mantiveram a ofensividade do Timão. Enquanto isso, o Palmeiras induziu o adversário a girar a bola, mas sem ceder muitos espaços. Philippe chegou a acertar uma bomba no travessão de Kaique. Mas quem balançou a rede foi o Verdão. Aos 27, Pedro Lima tocou de cabeça na pequena área após escanteio para abrir o placar. O Corinthians foi para o abafa na reta final, mas não evitou o revés.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.