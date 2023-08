Vasco termina turno com 92% de seus pontos contra times do G10

O fim do primeiro turno traz um balanço interessante dos pontos do Vasco. Após o empate com o Red Bull Bragantino, na noite de segunda-feira, a equipe chegou a 12 pontos conquistados contra adversários que terminaram a 19ª rodada no G10, ou seja, os melhores do Brasileirão. O aproveitamento de 40% pode até não chamar tanto a atenção, porém, representa 92% dos pontos que o Cruz-Maltino fez.

Isso significa, portanto, que contra rivais direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino teve um péssimo desempenho, com um empate, sete derrotas (somente 4,2%). Ficou faltando o jogo contra o América-MG, que foi adiado provavelmente para outubro.

Aliás, desde o início da competição, o Vasco, então comandado por Maurício Barbieri, mostrou bastante dificuldade para propor o jogo diante de times que atuaram recuadas. Tanto é que não marcou gols em São Januário por cinco partidas consecutivas (Bahia, Santos, Cruzeiro, Goiás e Athletico). Assim, acabou tendo mais sucesso contra quem tentou controlar as ações. Casos de Palmeiras, Grêmio e Atlético, por exemplo.

Nas primeiras rodadas do segundo turno, por sinal, os adversários são Atlético, em casa, Palmeiras, fora de casa, Bahia, fora, e Fluminense. Se mantiver o padrão de desempenho, as chances de tirar praticamente toda a diferença para o próprio Bahia, o primeiro fora do Z4, é grande.

Jogos do Vasco contra o G10 atual:

Botafogo – derrota

Palmeiras – empate

Grêmio – vitória

Flamengo – derrota

Bragantino – empate

Fluminense – empate

Athletico – derrota

Cuiabá – vitória

São Paulo – derrota

Atlético – vitória

TOTAL: 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas = 12 pontos e 40% de aproveitamento

Jogos do Vasco contra os últimos colocados:

Fortaleza – derrota

Cruzeiro – derrota

Internacional – derrota

Cruzeiro – derrota

Corinthians – derrota

Goiás – derrota

Bahia – derrota

Santos – derrota

Coritiba – empate

TOTAL: 0 vitória, 1 empate e 7 derrotas – 1 ponto e 4,2% de aproveitamento

