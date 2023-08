Ex-presidente, Bandeira de Mello detona diretoria do Flamengo

O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, enfim quebrou o silêncio sobre sua opinião acerca do momento atual do clube. Geralmente pouco ativo nas redes sociais para falar do dia a dia do Rubro-Negro, o antigo dirigente se pronunciou nesta terça-feira (15), após as informações da briga entre Gerson e Varela, na véspera do jogo decisivo contra o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil.

Presidente do Flamengo entre 2013 e 2018, portanto em dois mandatos, Bandeira de Mello não poupou críticas à administração atual, liderada por seu sucesso, Rodolfo Landim. O ex-dirigente, atualmente deputado federal, chamou de ‘lamentáveis’ as notícias recentes e afirmou que o clube vive um momento de ‘falta de profissionalismo’.

“Lamentáveis as notícias que surgiram nos últimos dias. Ao que parece, reflexo da falta de profissionalismo na administração do clube, que só fez regredir de 2019 para cá. Por já ter vivido o clube por dentro, sempre evitei fazer comentários sobre as notícias do dia a dia, a fim de que não fossem confundidos com a crítica fácil e os ataques com os quais sofri durante o meu mandato. Contudo, diante das recentes notícias, não posso deixar de lamentar a forma com que o mais qualificado elenco do Brasil vem sendo gerido. O Flamengo precisa voltar ao rumo do profissionalismo”, escreveu, em seu perfil no Twitter.

As eleições presidenciais no Flamengo ocorrem apenas no fim de 2024, mas Bandeira de Mello não aponta como novo favorito a voltar ao cenário. Seja como for, o clima interno ferveu nas últimas semanas, sobretudo pelos acontecimentos dos bastidores e a eliminação na Copa Libertadores da América.

