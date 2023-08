Primeiro turno do Brasileirão-2023 atinge recorde de público

A vitória do Athletico-PR por 2 a 0 sobre o Cuiabá nesta terça-feira (15), em Curitiba, marcou o fim do primeiro turno do Brasileirão. Os números, aliás, são impressionantes. Afinal, mais de 4,8 milhões de torcedores compraram ingressos para ver de perto seus times nos estádios pelo país afora.

Com uma média de 27.006 pagantes por partida no primeiro turno, a tendência é a de superar a maior marca da história: a edição do Brasileiro de 1983, com 22.953 torcedores por jogo.

Em relação à temporada passada, que obteve a terceira melhor marca de público no Brasileirão, o crescimento é de 28,4% até a 19ª rodada.

“É uma alegria encerrar o primeiro turno do Brasileirão com essa média de público histórica. Demonstra a confiança e a paixão do torcedor a cada rodada da competição, que se consolida cada vez mais como uma das mais fortes do futebol mundial”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Neste cenário de lotação dos estádios, Flamengo e São Paulo se destacam. O clube carioca leva mais torcedores às arquibancadas, com média de 54.668 no Maracanã. Além disso, o Rubro-Negro detém o recorde de público em uma partida desta temporada, o que ocorreu no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, em 27 de maio, pela oitava rodada. Já o Tricolor paulista aparece logo na sequência, com 48.650 pagantes por partida no Morumbi.

Médias de público pagante do Brasileirão

1º Flamengo – 54.668

2º São Paulo – 48.650

3º Corinthians – 39.658

4º Palmeiras – 38.249

5º Bahia – 35.533

6º Fortaleza – 33.960

7º Fluminense – 31.488

8º Vasco – 30.651

9º Grêmio – 29.345

10º Internacional – 28.099

11º Atlético-MG – 26.003

12º Cruzeiro – 25.747

13º Botafogo – 25.053

14º Coritiba – 24.277

15º Athletico-PR – 23.715

16º Cuiabá – 15.739

17º Santos – 10.847

18º Goiás – 8.083

19º Red Bull Bragantino – 5.611

20º América-MG – 2.954