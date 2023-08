Com recepção de ídolo, Payet arrasta multidão de vascaínos ao aeroporto

Com uma recepção digna de ídolo, Dimiri Payet chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira. Ao aparecer no saguão do Aeroporto do Galeão, viu milhares de vascaínos na parte externa em êxtase e fazendo muito barulho.

A post shared by Vasco (@vascodagama)

O meia francês, que vestiu a camisa 10, foi erguido e tirou fotos da festa, que contou, aliás, com bandeiras, sinalizadores, bateria, além de muitos cartazes e caras pintadas com as cores da bandeira da França.

APRESENTAÇÃO NO MARACANÃ

O plano da diretoria é apresentar o craque antes do jogo contra o Atlético-MG, domingo, no Maracanã. A partida, por sinal, marca o retorno do público aos estádios do Vasco como mandante, após o fim da punição do STJD.

Durante a semana, o clube e o jogador darão entrada nos trâmites burocráticos para tirar o visto de trabalho e inscrevê-lo na CBF. Dessa forma, a expectativa é de que ele esteja à disposição do técnico Ramón Díaz para encarar o Palmeiras, no dia 27.